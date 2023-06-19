О разводе Квиткова сообщила в Инстаграм-сторис. Напомним, что о решении супругов расстаться стало известно зимой в этом году. У них есть годовалый сын Лев.
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Квиткова и Добрынин развелись
Даша Квиткова сообщила, что 19 июня развелись официально. Похоже, что пара получила документы из суда.
С сегодняшнего дня я официально разведена. Я благодарна за все моменты, какими бы они ни были,
– призналась девушка.
Даша Квиткова рассказала о разводе / Фото с его инстаграмм-сторис
По ее словам, впереди есть еще некоторые процессы и заседания, но ей в этом помогает адвокат, которая ведет дело.
Какие между ними теперь отношения
Квиткова также ответила поклонникам, что сейчас между ней и Никитой – родительские отношения. "С сегодняшнего дня наша история официально имеет только одно продолжение – отцовство самого прекрасного мальчика", – написала она.
В то же время Добрынин пока не прокомментировал новость об официальном разводе. В Инстаграм-сторис он лишь отметил, что у него плохое настроение. Возможно, это связано с разводом.
Добрынин рассказал о плохом настроении / Фото с его инстаграм-сторис
Добавим, что в канун, 18 июня, был День отца. Никита Добрынин опубликовал пост, на котором написал, что рад быть папой для Льва. В то же время Квиткова никак это не прокомментировала и публично не поздравила бывшего мужа.
Что известно о браке Квитковой и Добрынине: коротко
- Пара познакомилась на проекте "Холостяк-9", где Никита Добрынин был главным героем. Даша победила в проекте, отношения пары продолжили развиваться вне шоу.
- 20 мая 2020 года Даша Квиткова и Никита Добрынин зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. Празднование свадьбы состоялось уже 12 августа, его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Церемония получилась громкой и пышной, со многими звездными гостями.
- В июле Даша и Никита стали родителями. У них родился первенец, сын Лев. В начале сентября 2022 года Цветочная и Добрынин обвенчались. Это произошло через 2 года после женитьбы.
- В то же время уже через несколько месяцев, 21 января, блоггерша объявила о разрыве с мужчиной. Влюбленные разъехались. Добрынин подтвердил, что быть отдельно – это совместное решение.
- Квиткова уже не раз давала понять, что возвращаться к Добрынину не хочет, потому что устала все решать в отношениях, не хочет быть инициатором и тянуть все на своих плечах.