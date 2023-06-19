О разводе Квиткова сообщила в Инстаграм-сторис. Напомним, что о решении супругов расстаться стало известно зимой в этом году. У них есть годовалый сын Лев.

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Квиткова и Добрынин развелись

Даша Квиткова сообщила, что 19 июня развелись официально. Похоже, что пара получила документы из суда.

С сегодняшнего дня я официально разведена. Я благодарна за все моменты, какими бы они ни были,

– призналась девушка.



Даша Квиткова рассказала о разводе / Фото с его инстаграмм-сторис

По ее словам, впереди есть еще некоторые процессы и заседания, но ей в этом помогает адвокат, которая ведет дело.

Какие между ними теперь отношения

Квиткова также ответила поклонникам, что сейчас между ней и Никитой – родительские отношения. "С сегодняшнего дня наша история официально имеет только одно продолжение – отцовство самого прекрасного мальчика", – написала она.

В то же время Добрынин пока не прокомментировал новость об официальном разводе. В Инстаграм-сторис он лишь отметил, что у него плохое настроение. Возможно, это связано с разводом.



Добрынин рассказал о плохом настроении / Фото с его инстаграм-сторис

Добавим, что в канун, 18 июня, был День отца. Никита Добрынин опубликовал пост, на котором написал, что рад быть папой для Льва. В то же время Квиткова никак это не прокомментировала и публично не поздравила бывшего мужа.

Что известно о браке Квитковой и Добрынине: коротко