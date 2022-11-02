Уночі 1 листопада дрони-камікадзе атакували Полтавську область. Через тероризм Росії постраждав бренд одягу Даші Кацуріної.
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Даша Кацуріна втратила мільйон через влучання дрона
Колишня дружина Михайла Кацуріна розповіла, що через атаку дронами згоріло відділення "Нової пошти" у Полтаві. На той час там було вбрання її бренду KATSURINA, який постраждав на мільйон гривень.
Сьогодні через атаку дроном РФ повністю згоріло відділення "Нової пошти" в місті Полтаві. Дякувати богу, жертв немає. Лише мінус один мільйон гривень у KATSURINA – там чекали наші пуховики. Вони приїхали з виробництва,
– написала Даша.
Даша Кацуріна додала, що з хороших новин те, що дрон атакував енергетичний об'єкт, але його збили. Саме так камікадзе впав на "Нову пошту".
Постраждав бізнес Кацуріної / Фото з інстаграм-сторіз
Постраждав бізнес Кацуріної / Фото з інстаграм-сторіз
Як дрони завдають шкоди власності зірок
- 17 жовтня дрони-камікадзе влучили в житловий будинок, квартиру в якому колись винаймала співачка Джамала. А ще тиждень назад від ударної хвилі від ракет пошкодилась кав'ярня її чоловіка.
- Також значних ушкоджень від дронів зазнала квартира ведучого Єгора Гордєєва, який на момент вибуху перебував в укритті неподалік. За його словами, через вибух у новобудові утворилась тріщина, а у його квартирі та в сусідів повибивало шибки фактично з усіх вікон