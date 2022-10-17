Артистка поділилась, що другий понеділок поспіль Київ прокидається від терористичних атак Росії. Якщо тиждень тому місто страждало від ракетних ударів та принесло понад два десятки смертей, то 17 жовтня люди ховались від іранських дронів-камікадзе.

Читайте також "Хай засунуть собі в ср*ку": зірковий бомонд емоційно реагує на атаку Києва дронами-камікадзе

Минулого разу розтрощили кав'ярню мого чоловіка, цього разу влучили в будинок, у якому я колись винаймала квартиру. Його половина повністю зруйнована влучанням іранського дрона-камікадзе. Вже відомо про 4 загиблих. Всього по Києву сьогодні запустили 28 з 2400 іранських дронів. Щодня ними обстрілюють міста по всій Україні й вбивають людей у власних домівках,

– каже Джамала.

Вона додала, що невдовзі до рук терористів потраплять й іранські ракети "земля-земля", тому вона не втомлюється повторювати, що їх купує спонсорує кожен, хто не розірвав будь-які зв’язки з державою-терористом.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Атаки Києва ракетами та дронами-камікадзе: розповіді зірок

Нагадаємо, що тиждень тому ракетний удар стався неподалік кав'ярні TAKAVA Coffee-Buffet на Жилянській 75, тому від ударної хвилі всередині посипалось усе скло та розтрощило техніку. Всього за день персонал повністю все полагодив та відновив роботу.



Додамо, що від ударної хвилі дрону-камікадзе також значних ушкоджень зазнала квартира ведучого Єгора Гордєєва, який на момент вибуху перебував в укритті неподалік. За його словами, через вибух у новобудові утворилась тріщина, а у його квартирі та в сусідів повибивало шибки фактично з усіх вікон.



Станом на 18:00 17 жовтня з-під завалів будинку у Шевченківському районі, фото якого облетіло всі соцмережі, вдалося витягти 19 людей та котика Філю, 4 осіб зазнали травм, 3 з яких госпіталізували. Також 4 людей загинули, зокрема 59-річна жінка та молоде подружжя, яке чекало на дитину. Тіло ще одного чоловіка знайшли під завалами.

До теми – наслідки атаки Києва дронами-камікадзе: дивіться відео