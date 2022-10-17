Через цинічну атаку дронами-камікадзе в Києві постраждав дім ведучого ранкового шоу Єгора Гордєєва. Сам він живий і здоровий, тож показав, на що російські окупанти перетворили його квартиру.

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Дім Єгора Гордєєва в Києві розтрощив дрон-камікадзе

На фото мій дім. Росія – терористична держава,

– написав Єгор Гордєєв.

На щастя, Єгора Гордєєва вдома не було, тож він не постраждав. Однак зізнався, що на власні очі бачив, як іранські дрони-камікадзе атакували столицю. Тоді він ще не здогадувався, що один з них зруйнує його квартиру.

Побачив, як над дахом падають, вибухаючи, дрони, спустився в кав'ярню під землею на суп. Тероризм – це про страх. Подолати страх – подолати тероризм,

– прокоментував Єгор Гордєєв.

У коментарях ведучому співчувають усі:

ROXOLANA: "Жесть, тримайся";

"Жесть, тримайся"; Євген Хмара: "Головне, що з тобою все добре";

"Головне, що з тобою все добре"; "Дуже шкода, бережіть себе";

"Розпач, біль, розумію ваш стан, бо сама з Бучі. Думками з вами! Головне, що ви неушкоджений. Тримаймося";

"Щиро співчуваю. Головне, що ви живі";

"Єгоре, ми серцем з тобою. Якщо потрібна допомога, звертайся";

"Єгоре, думками з вами, обнімаю всією душею. Головне – життя. Тримайтеся, хай Господь вас благословить".

Нагадаємо, через атаку іранськими дронами-камікадзе стався вибух в одному з житлових будинків у Шевченківському районі Києва. У ньому й була розташована квартира Єгора Гордєєва. Станом на 12:45 кількість загиблих зросла до 3 осіб, врятувати вдалося 19. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.