Ночью 1 ноября дроны-камикадзе атаковали Полтавскую область. Из-за терроризма России пострадал бренд одежды Даши Кацуриной.

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Даша Кацурина потеряла миллион из-за попадания дрона

Бывшая жена Михаила Кацурина рассказала, что из-за атаки дронами сгорело отделение "Новой почты" в Полтаве. В то время там были наряды ее бренда KATSURINA, пострадавшего на миллион гривен.

Сегодня из-за атаки дроном РФ полностью сгорело отделение "Новой почты" в городе Полтаве. Слава богу, жертв нет. Только минус один миллион гривен у KATSURINA – там ждали наши пуховики. Они приехали с производства,

– написала Даша.

Даша Кацурина добавила, что из хороших новостей то, что дрон атаковал энергетический объект, но его сбили. Именно так камикадзе упал на "Новую почту".



Пострадал бизнес Кацуриной / Фото с инстаграм-сториз

​Пострадал бизнес Кацуриной / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, по данным спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, ночью 1 ноября во время атаки на Полтавщину было сбито 6 иранских дронов из 10. Все благодаря хорошей работе Вооруженных Сил.

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