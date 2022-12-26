Даша Хлистун відпочиває з Холостяком і донькою у Франції: як Михайлюк виїхав за кордон
Джерело:Даша Хлистун
"Холостяк" Максим Михайлюк разом з дружиною Дашею Хлистун і донькою Аріаною поїхав за кордон у відпустку. Модель показала рідкісні сімейні фото та відповіла прихильникам, як Михайлюк виїхав з країни.
Українська модель Даша Хлистун та колишній "Холостяк" Макс Михайлюк вирушили у відпустку разом з донькою. Вони поділилися фото з відпочинку у французьких Альпах.
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Даша Хлистун показала кадри з відпустки
Даша разом з донькою Аріаною та чоловіком Максимом проводять час у Франції. Вони роблять атмосферні різдвяні кадри на тлі засніжених гір. Сім'я мило усміхається на всіх знімках, а маленька Аріана ще ухиляється від камер, бо схоже, не дуже любить фотографуватись.
Сім'я Михайлюків у Франції / Фото з інстаграму Даші Хлистун
Додамо, місяць тому Даша Хлистун показувала стильну фотосесію в нюдових образах разом з донькою. "Вдалось хоч якісь кадри зловити, з моєю вибагливою моделлю", – писала тоді дружина колишнього "Холостяка".
Зіркову сім'ю засипають компліментами в коментарях
- "Такі класні";
- "Чудесна пара і сім'я. Всього найкращого вам";
- "Прекрасна сім'я";
- "Яка гарна сім'я";
- "Дуже гарні";
- "Щастя вам".
Як Макс Михайлюк виїхав за кордон
У коментарях у Даші Хлистун запитали, як Максим Михайлюк виїхав за кордон. Вона ж лаконічно відповіла, що це його відрядження.у військовій формі та натякав, що служить у десантно-штурмових військах. Ймовірно, він повернувся до роботи пілотом.