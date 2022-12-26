Даша Хлистун відпочиває з Холостяком і донькою у Франції: як Михайлюк виїхав за кордон

"Холостяк" Максим Михайлюк разом з дружиною Дашею Хлистун і донькою Аріаною поїхав за кордон у відпустку. Модель показала рідкісні сімейні фото та відповіла прихильникам, як Михайлюк виїхав з країни.

Українська модель Даша Хлистун та колишній "Холостяк" Макс Михайлюк вирушили у відпустку разом з донькою. Вони поділилися фото з відпочинку у французьких Альпах.

Читайте також "Скоро в декрет": снайперка Євгенія Емеральд показала незвичний подарунок від чоловіка

Даша Хлистун показала кадри з відпустки

Даша разом з донькою Аріаною та чоловіком Максимом проводять час у Франції. Вони роблять атмосферні різдвяні кадри на тлі засніжених гір. Сім'я мило усміхається на всіх знімках, а маленька Аріана ще ухиляється від камер, бо схоже, не дуже любить фотографуватись.

Сім'я Михайлюків у Франції / Фото з інстаграму Даші Хлистун

, місяць тому Даша Хлистун показувала стильну фотосесію в нюдових образах разом з донькою. "Вдалось хоч якісь кадри зловити, з моєю вибагливою моделлю", – писала тоді дружина колишнього "Холостяка".

Зіркову сім'ю засипають компліментами в коментарях

"Такі класні";

"Чудесна пара і сім'я. Всього найкращого вам";

"Прекрасна сім'я";

"Яка гарна сім'я";

"Дуже гарні";

"Щастя вам".

Як Макс Михайлюк виїхав за кордон

У коментарях у Даші Хлистун запитали, як Максим Михайлюк виїхав за кордон. Вона ж лаконічно відповіла, що це його відрядження.



Скриншот з інстаграму