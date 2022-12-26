Презент від чоловіка Євгенія показала в інстаграм-сторіс. Раніше жінка розповідала, що її постійно хейтять в мережі, тому не здивується, якщо й за ті сторіс також розкритикують.

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Що чоловік подарував Євгенії Емеральд на день народження

Захисниця опублікувала кілька фото, де показала ігрову приставку Sony Playstation 5. Саме це вона отримала від коханого у день народження.

Подарунок від чоловіка. Кохаю. Незабаром у декрет же. Ну що ж, тепер радитиму не лише книги, а ще й ігри,

– написала снайперка на фото.

Євгенія Емеральд показала подарунок від чоловіка / Скриншот інстаграм-сторіс снайперки

Також захисниця згадала й про диванних критиків, які постійно звинувачують її у піарі: "Цікаво, знову наші "диванники" скажуть, що я заплатила за піар? Чи скажуть, що сепаратистка і готуюся бути депутатом у сусіда?".

Чоловік завжди підтримує Євгенію. Хоч вона й активна у соцмережах, але коханого показує рідко. Наприкінці листопада вагітна захисниця опублікувала зворушливе спільне фото. Зараз їм не вдається бути разом стільки, скільки хочеться, оскільки Євген продовжує служити в ЗСУ. Поки кохана виношує першу спільну дитину, чоловік захищає Україну, щоб малюк жив під мирним небом.