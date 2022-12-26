Украинская модель Даша Хлыстун и бывший "Холостяк" Макс Михайлюк отправились в отпуск вместе с дочерью. Они поделились фото по отдыху во французских Альпах.

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Даша Хлыстун показала кадры из отпуска

Даша вместе с дочерью Арианой и мужем Максимом проводят время во Франции. Они делают атмосферные рождественские кадры на фоне заснеженных гор. Семья мило улыбается на всех снимках, а маленькая Ариана еще уклоняется от камер, потому что, похоже, не очень любит фотографироваться.

Семья Михайлюков во Франции / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Звездную семью засыпают комплиментами в комментариях

  • "Такие классные";
  • "Чудесная пара и семья. Всего лучшего вам";
  • "Прекрасная семья";
  • "Как хороша семья";
  • "очень хорошие";
  • "Счастье вам".

Как Макс Михайлюк уехал за границу

В комментариях у Даши Хлыстун спросили, как Максим Михайлюк уехал за границу. Она же лаконично ответила, что это его командировка.


Скриншот из инстаграма