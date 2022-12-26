Украинская модель Даша Хлыстун и бывший "Холостяк" Макс Михайлюк отправились в отпуск вместе с дочерью. Они поделились фото по отдыху во французских Альпах.

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Даша Хлыстун показала кадры из отпуска

Даша вместе с дочерью Арианой и мужем Максимом проводят время во Франции. Они делают атмосферные рождественские кадры на фоне заснеженных гор. Семья мило улыбается на всех снимках, а маленькая Ариана еще уклоняется от камер, потому что, похоже, не очень любит фотографироваться.

Семья Михайлюков во Франции / Фото из инстаграма Даши Хлыстун

Добавим, месяц назад Даша Хлыстун показывала стильную фотосессию в чудесных образах вместе с дочерью. "Удалось хоть какие-то кадры поймать, с моей привередливой моделью", – писала тогда жена бывшего "Холостяка".

Звездную семью засыпают комплиментами в комментариях

"Такие классные";

"Чудесная пара и семья. Всего лучшего вам";

"Прекрасная семья";

"Как хороша семья";

"очень хорошие";

"Счастье вам".

Как Макс Михайлюк уехал за границу

В комментариях у Даши Хлыстун спросили, как Максим Михайлюк уехал за границу. Она же лаконично ответила, что это его командировка.



Скриншот из инстаграма

Напомним, Макс Михайлюк был очень лаконичен в социальных сетях с начала великой войны. Но публиковал фото в военной форме и намекал, что служит в десантно-штурмовых войсках. Вероятно, он вернулся к работе пилотом.