Українська модель Даша Хлистун та колишній "Холостяк" Макс Михайлюк вирушили у відпустку разом з донькою. Вони поділилися фото з відпочинку у французьких Альпах.

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Даша Хлистун показала кадри з відпустки

Даша разом з донькою Аріаною та чоловіком Максимом проводять час у Франції. Вони роблять атмосферні різдвяні кадри на тлі засніжених гір. Сім'я мило усміхається на всіх знімках, а маленька Аріана ще ухиляється від камер, бо схоже, не дуже любить фотографуватись.

Сім'я Михайлюків у Франції / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Зіркову сім'ю засипають компліментами в коментарях

  • "Такі класні";
  • "Чудесна пара і сім'я. Всього найкращого вам";
  • "Прекрасна сім'я";
  • "Яка гарна сім'я";
  • "Дуже гарні";
  • "Щастя вам".

Як Макс Михайлюк виїхав за кордон

У коментарях у Даші Хлистун запитали, як Максим Михайлюк виїхав за кордон. Вона ж лаконічно відповіла, що це його відрядження.


Скриншот з інстаграму