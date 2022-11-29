Наприкінці квітня 2022 року Даша Хлистун святкувала перший рік життя донечки без коханого, адже Макс у той час перебував у територіальній обороні міста. Незадовго до того почалось повномасштабне вторгнення Росії і Михайлюк став на захист своєї землі.

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Проте згодом вони зрідка публікували спільні фото, а тепер Даша показала рідкісні та чуттєві сімейні портрети з Аріаною. Автором знімків стала фотографиня Катерина Соколенко, яка працює у Польщі. Ймовірно, саме там й відбулась зйомка мами з донькою.

На фотографіях Дарія з Аріаною одягнули схожі пастельні образи та невимушено позували перед фотографом. "Вдалось хоч якісь кадри зловити, з моєю вибагливою моделлю", – написала у дописі Хлистун.

Даша Хлистун з донькою Аріаною / Фото Катерини Соколенко

Нагадаємо, що доля Макса Михайлюка з переможницею проєкту "Холостяк-10" Дашою Ульяновою не склалась. Незадовго після проєкту він зав'язав стосунки з Дашою Хлистун, згодом вона завагітніла. Навесні 2021 року вона народила доньку. У липні пара офіційно розписалась у день, коли реєструвала народження доньки у київському РАЦСі.

Додамо, що Даша Хлистун працює моделлю і часто виїжджає за кордон на роботу. Водночас Макс Михайлюк повернувся до роботи цивільного авіапілота теж за кордон. Наразі пара рідко публікує спільні знімки.



Зірка "Холостяка-10" з Дашою Хлистун / Фото з інстаграму Макса Михайлюка