Даша Астаф'єва відверто розповіла про нове кохання: "Єдине, що мене рятує"

Українська модель та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла, що допомагає їй триматися під час війни. За словами артистки – це її нове кохання, яке стало сенсом життя та можливістю продовжувати діяти.

Даша Астаф'єва уже розповідала, що під час великої війни їй вдалося знайти справжнє кохання. За словами зірки, це те, що її рятує.

Читайте також Не політик і не розвідник: Віка Апанасенко з "Міс Всесвіт" вперше розповіла, з ким зустрічається

Даша Астаф'єва розповіла про нове кохання

Він високий. У нього такі ж, як і в мене, зелені очі. Так, я закохана. У мене, певно, є така риса, що в мене не все як у людей. Всі розлучаються, а я зустріла кохання свого життя і дуже рада. Це дуже рятує. Це, мабуть, єдине, що мене рятує – близькі і родина,

– зізналась модель та волонтерка.

Даша Астаф'єва додала, що для неї кохання у 2023 році – це бажання продовжувати. Вона згадала, як її бойфренд підтримував її на початку війни.

"Саме моя кохана людина надає мені сил і віри у те, що все далі має сенс і ми повинні продовжувати прокидатися. Чесно кажучи, коли почалося вторгнення, ми були не разом, я сказала: "Все". Я прощалася кожного дня, тому що казали, що (окупанти – Showbiz) біля центру. А я жила в центрі. Це єдина людина, яка не знала, що на нас чекає, але змушувала мене продовжувати ховатися, спускатися до бомбосховища, продовжувати жити, піклуватися про себе та близьких. Навіть зараз він мене постійно мотивує. Тому кохання для мене – це продовження і сенс".

Нові стосунки Астаф'євої