Новий бойфренд з'явився у житті моделі кілька місяців тому. Однак вона соромиться розповідати про нього, бо зараз дуже багато всього важливого, жахливого, катастрофічного.
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Даша Астаф'єва засвітила бойфренда
Зараз артистка перебуває на відпочинку в Карпатах. Туди поїхала разом з коханим. В інстаграм-сторіс дівчина вирішила поспілкуватися з підписниками. Дашу запитали, з ким вона поїхала у цю коротку відпустку.
У відповідь Астаф'єва опублікувала провокативне фото з ліжка, де показала свою ногу та ногу обранця. Доповнила знімок жартівливим підписом: "Треба подивитися. Бо під ковдрою та й під ковдрою".
Даша Астаф'єва показала коханого / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Попередні стосунки Астаф'євої були дуже болісними
- Даша Астаф'єва розійшлась з бойфрендом, за якого збиралась заміж, у жовтні минулого року. Спочатку вона відмовлялась коментувати розрив, а згодом зізналась, що їхні почуття зруйнували проблеми Артема з законом.
- Нареченого співачки посадили під домашній арешт у серпні 2017 року. Артем не міг влаштуватися на роботу та виїжджати за кордон, тому вони жили на гроші Астаф'євої. Через три роки чоловіку повернули паспорт, однак суди досі тривають.
- Зірка зізналась, що після розриву доволі швидко перейшла до іншого чоловіка. Він привернув її увагу незвичними та нестандартними запрошеннями та побаченнями.