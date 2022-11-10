Новий бойфренд з'явився у житті моделі кілька місяців тому. Однак вона соромиться розповідати про нього, бо зараз дуже багато всього важливого, жахливого, катастрофічного.

Дивіться також Надя Дорофєєва показала романтичний поцілунок з Михайлом Кацуріним: нове фото пари

Даша Астаф'єва засвітила бойфренда

Зараз артистка перебуває на відпочинку в Карпатах. Туди поїхала разом з коханим. В інстаграм-сторіс дівчина вирішила поспілкуватися з підписниками. Дашу запитали, з ким вона поїхала у цю коротку відпустку.

У відповідь Астаф'єва опублікувала провокативне фото з ліжка, де показала свою ногу та ногу обранця. Доповнила знімок жартівливим підписом: "Треба подивитися. Бо під ковдрою та й під ковдрою".



Даша Астаф'єва показала коханого / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Попередні стосунки Астаф'євої були дуже болісними