Даша Астаф'єва поділилася рідкісним архівним фото з батьками: на кого схожа артистка

24 жовтня 2022 , 14:48
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Джерело:

інстаграм Даші Астаф'євої

Українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала рідкісне сімейне фото з нагоди для народження батьків. Також зірка адресувала найріднішим приємні слова.

Батьки Даші – Ірина Анатоліївна та Віктор Геннадійович відсвяткували день народження у неділю, 23 жовтня. Того дня на особистій сторінці виконавиці в інстаграмі, за якою стежать 600 тисяч користувачів мережі, з'явилися особливі світлини. 

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Даша Астаф'єва показала рідкісні фото з батьками

Виконавиця оприлюднила архівні фото з батьками. На світлинах вона зображена в дитячому та дорослому віці. Також добре видно, що Даша дуже схожа на свою маму Ірину: "Яке щастя бути дитиною таких веселих та гарних людей! Люди мене часто питають "Як?". Навіть на цій фото видно "Як?" і "Чому?". Зрозуміють, звичайно, не всі. Але те й робить нас непересічними". 

Живiть у мирі, навіть у ці темні часи. Бо для мене ви є миром і домом. І всім, заради чого я тут лишаюсь. Хай усі батьки будуть здоровими. З днем народження, тату і мамо. Я люблю вас. Ми обов'язково переможемо! Дякую вам за все,
– з ніжністю написала Даша під фотографіями.

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Автор: Христина Кобак