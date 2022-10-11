10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Постраждала й столиця – ракети прилетіли в центр Києва.

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Даша Астаф'єва відреагувала на обстріл Києва

Українська модель й співачка Даша Астаф'єва відреагувала на терористичний обстріл столиці. Вона розповіла, що окупанти зруйнували її вулицю.

Моєї вулиці немає. Дякую всім, хто шукав і запропонував допомогу. Мої люди завжди є,

– написала модель.

Даша Астаф'єва про обстріл Києва / Фото з інстаграм-сторіз

Також Даша Астаф'єва звернулась до окупантів, закликавши їх забиратися з України. "Охорона у нас, що треба. Ідіть геть з України, сволота. Вам все одно вже п*зда".

Що відомо про удари на столицю

Загарбники випустили на Київщину 23 ракети. Внаслідок атаки в самому Києві загинули 5 людей, постраждали 51 особа, із них – 42 госпіталізовані.

Окупанти влучили ракетою у парк Шевченка. Загарбники вирішили вдарити прямо по дитячому майданчику. Також росіяни хотіли зруйнувати скляний міст біля арки Дружби народів, але він встояв.

На влучення в парк Шевченка відреагувала також ексдружина Кличка Наталія. Як вона розповіла, одне з влучань було поблизу Червоного корпусу університету імені Шевченка, а квартира, в якій мешкала Наталія, розташована за рогом.