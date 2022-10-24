Батьки Даші – Ірина Анатоліївна та Віктор Геннадійович відсвяткували день народження у неділю, 23 жовтня. Того дня на особистій сторінці виконавиці в інстаграмі, за якою стежать 600 тисяч користувачів мережі, з'явилися особливі світлини.
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Даша Астаф'єва показала рідкісні фото з батьками
Виконавиця оприлюднила архівні фото з батьками. На світлинах вона зображена в дитячому та дорослому віці. Також добре видно, що Даша дуже схожа на свою маму Ірину: "Яке щастя бути дитиною таких веселих та гарних людей! Люди мене часто питають "Як?". Навіть на цій фото видно "Як?" і "Чому?". Зрозуміють, звичайно, не всі. Але те й робить нас непересічними".
Живiть у мирі, навіть у ці темні часи. Бо для мене ви є миром і домом. І всім, заради чого я тут лишаюсь. Хай усі батьки будуть здоровими. З днем народження, тату і мамо. Я люблю вас. Ми обов'язково переможемо! Дякую вам за все,
– з ніжністю написала Даша під фотографіями.
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