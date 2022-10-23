Монатік не раз зізнавався, що важко переживає розлуку з дружиною та синами, які через війну залишилися жити за кордоном. Однак зіркова сім'я возз'єдналася в Іспанії. Даня і Платон не просто прийшли на концерт батька, а вийшли з ним на поклон під бурхливі оплески.

До теми Анна Саліванчук зі "Сватів" зізналася, чи засуджує Потапа та Монатіка, які пересиджували війну

Монатік вийшов на сцену з синами на концерті в Мадриді

Цей виступ у Мадриді був особливий, бо до нас на концерт завітала моя сім’я. Ми так рідко зараз бачимося, і кожна зустріч така особлива і незабутня. Хочеться бути разом якомога довше. І за кулісами, і на сцені,

– зворушив Монатік.

Дружина артиста зізналася, що такі зустрічі – найцінніші моменти сьогодення.

"Кохаємо тебе безмежно і дуже пишаємося тим, як багато і як віддано ти допомагаєш Україні! Нам дуже важко без тебе, але ми вистоїмо і будемо жити ще краще, я щиро вірю. Зараз треба робити все, щоб допомагати Україні та українцям", – написала Ірина у своєму інстаграмі.

Монатік додав, що на його благодійних концертах у світовому турі "ART Оборона" часто трапляються сюрпризи – благодійні аукціони, несподівані колаборації з артистами, прем'єри пісень. Схоже, вихід на сцену Платона та Дані був одним із них.

"Все заради того, щоб дарувати такі необхідні, такі рідкісні нині емоції щастя і хоча б на декілька годин зануритися у музичну терапію", – прокоментував співак.

Зауважимо, благодійний тур Монатіка триватиме до листопада. Він проїде від Тель-Авіва до Лондона, аби "представити музику made in Ukraine на весь світ, донести важливі меседжі та допомогти країні" у складні часи.