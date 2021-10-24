Останні 3 місяці Маша Єфросиніна постійно перебувала на зйомках. Вона марила відпусткою, яку хотіла провести з найріднішими.

Дивіться також У турі за 225 тисяч гривень: Нікіта Добринін і Даша Квіткова відпочивають у Туреччині

Маша Єфросиніна на Мальдівах

Телеведуча хотіла полетіти в те місце, де буде спокійно та красиво. Оскільки в Україну прийшла холодна погода, Маша вирушила на інший куточок планети, де зможе поніжитися на сонечку, поплавати в океані та походити білосніжним пісочком.

Єфросиніна оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі відео, де позувала на терасі фешенебельного готелю, стоячи обличчям до океану. Маша одягнула купальник, парео з леопардовим принтом і капелюх. Волосся зібрала у хвіст, а на обличчя не наносила косметику. Серед аксесуарів на ній також були сонцезахисні окуляри.

"Починаємо сповільнюватися", – написала Маша під публікацією.