Дантес вперше прокоментував чутки, що Дорофєєва пішла від нього до Кацуріна

У березні Надя Дорофєєва оголосила про розлучення з Дантесом, а вже у квітні її помітили з Мішею Кацуріним. Так, мережею ширилися чутки, що співачка пішла від чоловіка заради ресторатора, однак сам артист це спростував.

Особисте життя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса не дає спокою ані фанам, ані журналістам. Попри чутки, які не вщухають у мережі цілий місяць, співак заявив, що причиною розставання був не Міша Кацурін.

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Дантес про ймовірний роман Дорофєєвої з Кацуріним

Зірка вкотре наголосив, що розлучитися вони вирішили не спонтанно, це рішення було виваженим, і кохання на стороні тут ні до чого. Водночас він не заперечує, що Дорофєєва може зійтися з давнім другом Кацуріним, і жартує, що тоді закрутить роман з ексдружиною ресторатора Дашею.

Розставимо крапки над "і". Вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягнути. Якщо вони будуть разом – круто, це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші,

– з гумором заявив Дантес.

"Я буду тільки радий, якщо в неї все буде гарно. Доросла дівчина, сама вирішить, хто повинен бути з нею", – сказав артист, чим дав зрозуміти, що не лізе в особисте життя Дорофєєвої.

Крім того, Володимир Дантес вперше зізнався, що готовий до нових стосунків, хоч ще два тижні тому казав Славі Дьоміну, що про інших жінок не думає.

"Кожен з нас хоче кохання. Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче? Усі бажають класних стосунків, класного життя", – висловився співак.

Що відомо про розрив Дорофєєвої та Дантеса