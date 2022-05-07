Личная жизнь Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса не дает покоя ни фанам, ни журналистам. Несмотря на слухи, которые не утихают в сети целый месяц, певец заявил, что причиной расставания был не Миша Кацурин.

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Дантес о возможном романе Дорофеевой с Кацуриным

Звезда еще раз подчеркнул, что развестись они решили не спонтанно, это решение было взвешенным, и любовь на стороне здесь ни при чем. В то же время, он не отрицает, что Дорофеева может сойтись с давним другом Кацуриным, и шутит, что тогда закрутит роман с экс-женой ресторатора Дашей.

Расставим точки над "и". Она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется подтянуть. Если они будут вместе – круто, это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше,

– с юмором заявил Дантес.

"Я буду только рад, если у нее все будет хорошо. Взрослая девушка, сама решит, кто должен быть с ней", – сказал артист, чем дал понять, что не лезет в личную жизнь Дорофеевой.

Кроме того, Владимир Дантес впервые признался, что готов к новым отношениям, хотя еще две недели назад говорил Славе Демину, что о других женщинах не думает.

"Каждый из нас хочет любви. Я тоже хочу новых отношений, а кто не хочет? Все хотят классных отношений, классной жизни", – высказался певец.

Что известно о разрыве Дорофеевой и Дантеса