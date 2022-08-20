Даніель Салем вже розповідав про контузію, через яку частково втратив слух. Тепер ведучий розповів, де служить і які ще поранення отримував.

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Даніель Салем про поранення на фронті

Зараз чоловік у спецпідрозділі, в авіарозвідці 299 бригади. Він з побратимами часто має різні виїзди, а відпочинок для Даніеля – волонтерство, щось корисне.

А зараз я на лікарняному, бо отримав травму спини. Зловив, як то кажуть, кулю в бронік,

– розповів Даніель.

Після попереднього поранення утворилася кіста, яка заважає слуху повернутися. Салем готовий до того, що в будь-який момент може померти. Війна – це постійна небезпека.

Якщо я помру як воїн – це буде найбільш достойна смерть. Ну, якщо помирати, що може бути краще, ніж вмирати за свою країну, за щось велике і насправді круте,

– наголосив ведучий.

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