Талановитий український сонграйтер Олександр Лозовський створив для Злати Огнєвіч пісню "Лелека", а вона записала її з дитячим хором. Таку назву обрали неспроста, адже лелека – це символ волi, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу.

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Злата Огнєвіч про кліп на пісню "Лелека"

Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" про кожного з нас. Вона про Україну,

– прокоментувала Злата Огнєвіч.

"Головним героєм кліпу став актор, ведучий, а наразі сержант ЗСУ Даніель Салем", – додала команда співачки. Їхню доньку зіграла Кароліна Новіцька з Одеси. Відео зрежисерував Антон Шатохін, який знімав для гурту "Антитіла", Олега Винника. Він показав, як Злата Огнєвіч виряджала Салема на фронт, пекла плетінки для його побратимів і врешті-решт дочекалася з війни.

Злата Огнєвіч – Лелека: дивіться відео онлайн

До речі, зараз Даніель Салем на лікарняному через травму спини – "зловив кулю в бронік". Ще у червні він отримав контузію , через яку

Реакція мережі на трек "Лелека"