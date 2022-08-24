Талантливый украинский сонграйтер Александр Лозовский создал для Златы Огневич песню "Лелека", а она записала ее с детским хором. Такое название выбрали неспроста, ведь аист – это символ воли, свободы, силы духа, независимости и несокрушимости украинского народа.

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Злата Огневич о клипе на песню "Лелека"

Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша "Лелека" о каждом из нас. Она об Украине,

– прокомментировала Злата Огневич.

"Главным героем клипа стал актер, ведущий, а пока сержант ВСУ Даниэль Салем", – добавила команда певицы. Их дочь сыграла Каролина Новицкая из Одессы. Видео срежиссировал Антон Шатохин, снимавший для группы "Антитела", Олега Винника. Он показал, как Злата Огневич отправляла Салема на фронт, пекла плетенки для его собратьев и в конце концов дождалась с войны.

Злата Огневич – Лелека: смотрите видео онлайн

Реакция сети на трек "Лелека"