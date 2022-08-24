Я розчарований, – Даніель Салем звернувся до Потапа, який досі відсиджується за кордоном
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Пів року тому Даніель Салем закинув ресторанний бізнес і вступив до лав ЗСУ. Тож він не розуміє, чому деякі його колеги досі за кордоном. Так, ведучий публічно звернувся до Потапа й зізнався, що розчарувався в ньому.
Дружина Потапа Настя Каменських уже тиждень як повернулася в Україну з Іспанії. Натомість репер їхати додому чи то боїться, чи то не хоче. Його відсиджування прокоментував зірковий захисник Даніель Салем.
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Салем публічно присоромив Потапа
"Я відчуваю маленьке розчарування від деяких зірок. Я не говорю про жінок. Я говорю про чоловіків, які можуть робити більше тут ніж там", – зізнався Салем і тут же згадав про Потапа.
У нас є культурний десант, який зроби Коля Сєрга. І ти можеш приїхати до нас і бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж десь в Іспанії чи Америці. Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап, повернулася. Тому що він може бути крутим транссетером. Повертайся,
– закликав Даніель Салем.
"Я не кажу – беріть зброю, ні. Я кажу – приїдьте, підтримайте", – додав захисник.
Даніель Салем і Потап / Скриншот з відео
Хто з зірок теж дорікає Потапу
- Найкращий друг Потапа Позитив теж вважає, що той повинен повернутися до України. За його словами, він не єдиний, хто радить реперу нарешті з'явитися в Києві.
- Співачка Настя Приходько взагалі регулярно висміює Потапа й радиться з фоловерами, як краще привітати його з перемогою: "Я так рада, що ви повернулись", "О, як здорово, що ми всі разом", "Як тобі там було важко, дякувати Богу, що все добре".