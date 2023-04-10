Зірка вирішив висвітлити волосся. Зазначимо, що Даміано Давид ніколи не боявся експериментів зі стилем. Його кар'єра зараз на висоті, лиш кілька місяців тому гурт випустив нову пісню.

До теми "Ми не самотні в боротьбі зі злом": Måneskin випустили повну версію пісні на підтримку України

Даміано Давид часто шокує прихильників. Він вирішив експериментувати зі змінами в зовнішності, стилі. Тепер зірка захотів змінити зачіску.

У коментарях до фото артист написав, що став блондином. Помітно, шо після фарбування волосся Даміано Давид має жовтуватий відтінок.

Дивіться, як артист змінив зачіску / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, що раніше соліст Måneskin вибрив на голові логотип елітного бренду Gucci. Раніше фанати звикли до його довгого волосся, тому було незвично бачити його з виголеною головою. Зазначимо, що майже всі концертні вбрання музикантів Måneskin саме від бренду Gucci.

До слова, раніше лідер гурту Даміано Давид виступив з промовою на підтримку України на фестивалі Coachella-2022. Тоді він послав Путіна та жорстоку війну, розв'язану Росією. Вокаліст зробив це знову на концерті в Римі.