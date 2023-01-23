Переможці Євробачення-2021, італійський гурт Måneskin презентував днями новий альбом RUSH. До нього увійшли як нові пісні, так і один трек, дуже знайомий українцям.

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Måneskin підтримали Україну в пісні

Колектив презентував трек Gasoline, – це повна версія пісні, яку вони випустили ще у квітні 2022 року на підтримку України.

Як ти спиш ночами? Як ти заплющуєш очі? Живеш з усіма цими життями на твоїх руках? Стоїш самотньо, використовуєш пальне, щоб вбивати. Ми не будемо стояти на місці! Ми будемо танцювати на бензині,

– такі рядки лунають у пісні.

У повній версії Måneskin звертаються, імовірно до Росії та Путіна, співаючи про шантаж паливом, невинні вбиті життя та небезпеку. Гурт також випустив Lyric Video, щоправда, у ньому немає кадрів з війни, як було у відео з квітня.

Måneskin – Gasoline: дивіться відео онлайн

У коментарях під відео безліч коментарів з подякою від українців, але не тільки:

"Дякую гурту за підтримку! Сподіваюся, що завдяки цій пісні більше людей звернуть увагу на трагедію, яка розгортається на моїй рідній землі";

"Українські фани ніколи цього не забудуть, дякуємо";

"Шедевр! Дуже дякую за підтримку України, ми цінуємо це. Як українець можу сказати, що ця пісня знаходить відгук у моєму серці";

"Це дуже особлива пісня для українців. Ви справжні артисти. Моє захоплення вами ще більше зросло завдяки цій багатозначній пісні";

"Чудовий текст! Чудова пісня! Україна ніколи не здасться. Jesteśmy razem";

"Ця пісня відображає той біль, злість і крик, які зараз відчувають усі українці. Ця пісня допомагає нам зрозуміти, що ми не самотні в цій боротьбі зі злом".

Нагадаємо, Måneskin підтримували Україну не тільки у піснях, але й на концертах. Зокрема, лідер гурту Даміано Давид виступив з промовою на підтримку України на фестивалі Coachella-2022. Тоді він послав Путіна та жорстоку війну, розв'язану Росією. Вокаліст зробив це знову на концерті в Римі.