Італійський гурт Måneskin потішив шанувальників новою прем'єрою. Переможці Євробачення-2021 випустили кліп про самотність і кохання.

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Måneskin випустили новий кліп

Колектив презентував ліричну, але водночас драматичну композицію The Loneliest, в якій розповідає історію про кохання, страх втрати та самотність.

Наразі трек вийшов в аудіоформаті з коротким тизером й натяком на кліп. Його атмосфера доволі похмура й нагадує вікторіанський та готичний стиль.

Måneskin – The Loneliest: слухайте онлайн

Фотосесія Måneskin

До пісні колектив опублікував незвичні спільні фото. Всі учасники гурту постали у вбраннях від дружнього їм бренду Gucci. Додамо, що зйомка проходила немов під дощем.

Музиканти позували перед камерами у чорних вбраннях – костюмах, сукнях, плащах, але з білими елементами, що додавало різноманіття.

Особливості фотосесії додавали аксесуари та деталі – срібні сережки, мереживні рукавички, капелюхи та окуляри. Серед реквізитів були порцелянові чашки немов на чаюванні та квіти.

Фотосесія Måneskin / Фото з інстаграму Måneskin