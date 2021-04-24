Я зухвала, – Тіна Кароль розповіла, чому наважилась на кардинальну зміну репертуару

Популярна українська співачка Тіна Кароль на початку квітня випустила новий альбом "Красиво". У ньому вона постала зовсім іншою, що неабияк здивувало фанів. Зірка пояснила, що вирішила піти на ризик.

Одна з найпопулярніших українських співачок Тіна Кароль дала нове відверте інтерв'ю. У ньому зірка розповіла, чому вирішила вдатися до кардинальних змін свого репертуару – як візуального, так і музичного.

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Чому Тіна Кароль змінила сценічний образ

Артистка пояснила, що познайомилась з музикантом Аркадієм Александровим, який працював з багатьма відомими зірками. Разом їм вдалося створити "нове звучання" Тіни Кароль. Сам музикант визнав, що Тіна має безліч сторін, тож вони вирішили відкрити нову.

Це була заповітна мрія. Я рада, що знову пишу, був період, коли я замовляла пісні. Це особиста перемога. Прийшов час, і можливо тільки зараз я відпускаю минуле. Я пішла на ризик і якщо ти маєш менталітет переможця, то цей ризик виведе тебе на новий рівень. Якщо боїшся ризикувати, то ти в програші. Я – зухвала, але вихована,

– наголосила співачка.

Знаменитість додала, що в неї виникали думки про те, щоб завершити кар'єру виконавиці: "Коли ти відчуваєш, що тобі нема, що сказати, то краще зупинитися й піти красиво. А якщо тобі є що сказати, то почни красиво", – вважає Тіна Кароль.

Також артистка зізналась, що не спиралась на побажання фанатів, тому не думала про те, чи сприймуть її новий альбом. Все ж, багато хто розкритикував новий сценічний образ Тіни Кароль. Однак вона собою задоволена й вперше почала слухати свої композиції в машині.

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

Що відомо про новий репертуар Тіни Кароль