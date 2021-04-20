Співачка вміє вбранням вдало підкреслити фігуру. Вона обирає спокусливий та відвертий одяг, яким зачаровує глядачів.

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Зухвалий look Тіни Кароль

У прямому ефірі зірки постала перед камерами у чорному обтислому комбінезоні без рукавів, який підкреслив бюст Кароль. Такий look співака поєднала з чорними босоніжками на підборах.



Тіна Кароль з колегами на "Голосі країни" / Фото з інстаграму "Голосу країни"

Волосся Тіна зібрала ззаду, залишивши лише декілька локонів, які спадали на обличчя. макіяж знаменитості був у світлих відтінках з блискучими тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.

Серед аксесуарів образ Тіни доповнили золотий ланцюжок та сережки. Народна улюблениця довершила аутфіт темним манікюром.



Зухвалий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Тіна Кароль продовжує вражати новим сценічним образом. Зовсім скоро вона покаже вбрання, яке обрала для суперфіналу 11 сезону "Голосу країни".