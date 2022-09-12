Треба не пісенний, а військовий супротив, – Тарас Тополя пояснив, чому одразу пішов служити

Тарас Тополя і його гурт "Антитіла" одні з перших у шоу-бізі взялися за зброю. За пів року служби музиканти зробили багато. В інтерв'ю нам зірка пояснив, чому не став рятувати країну піснями, а одразу пішов на службу.

У розмові з журналістами 24 каналу Тарас Тополя зізнався, що пишається своїм гуртом "Антитіла", адже всі вони одразу зрозуміли свій громадянський обов'язок.

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Чому Тарас Тополя з "Антитілами" пішов служити

Це наш громадянський обов'язок. І ми його виконали. Ми зробили те, що вважали за потрібне. Те, що в той момент було найбільш потрібне для країни. Тоді був потрібний тотальний не пісенний, а військовий супротив. Особливо в ті перші місяці. Кожен був потрібний там,

– наголосив Тарас Тополя.

Співак зауважив, що військова служба не завадила йому стати рупором України на світовій арені, адже його вчинок привернув подекуди більше уваги, ніж благодійні концерти топових українських артистів. Крім того, останні пів року він встигав бути і парамедиком на передовій, і музикантом.

"Як показала практика і життя, нам не завадило це записати спільну пісню з Едом Шираном, заспівати з Боно. І залишитися при цьому чесними перед собою і без сорому дивитися в очі своїм дітям", – потужно заявив нам Тарас Тополя.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн