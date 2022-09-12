Треба не пісенний, а військовий супротив, – Тарас Тополя пояснив, чому одразу пішов служити
Тарас Тополя і його гурт "Антитіла" одні з перших у шоу-бізі взялися за зброю. За пів року служби музиканти зробили багато. В інтерв'ю нам зірка пояснив, чому не став рятувати країну піснями, а одразу пішов на службу.
У розмові з журналістами 24 каналу Тарас Тополя зізнався, що пишається своїм гуртом "Антитіла", адже всі вони одразу зрозуміли свій громадянський обов'язок.
Читайте також Дуже пристрасна зустріч, – Тарас Тополя згадав довгоочікуваний приїзд Alyosha в Україну
Чому Тарас Тополя з "Антитілами" пішов служити
Це наш громадянський обов'язок. І ми його виконали. Ми зробили те, що вважали за потрібне. Те, що в той момент було найбільш потрібне для країни. Тоді був потрібний тотальний не пісенний, а військовий супротив. Особливо в ті перші місяці. Кожен був потрібний там,
– наголосив Тарас Тополя.
Співак зауважив, що військова служба не завадила йому стати рупором України на світовій арені, адже його вчинок привернув подекуди більше уваги, ніж благодійні концерти топових українських артистів. Крім того, останні пів року він встигав бути і парамедиком на передовій, і музикантом.
"Як показала практика і життя, нам не завадило це записати спільну пісню з Едом Шираном, заспівати з Боно. І залишитися при цьому чесними перед собою і без сорому дивитися в очі своїм дітям", – потужно заявив нам Тарас Тополя.Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн
- Нагадаємо, на початку травня гурт "Антитіла" презентував пісню 2step, яку записав у дуеті з британським музикантом Едом Шираном. Усього за два дні вона зібрала 2 мільйони переглядів та опинилася в трендах ютубу, у світових музичних чартах. Лише наприкінці серпня Тарас Тополя та Ед Ширан вперше зустрілися у Варшаві й наживо заспівали 2step.
- У травні гурт "Антитіла" відпрошувався в командира з Харківщини, щоб виступити в київському метро з Боно з гурту U2. На станції метро "Хрещатик" вони заспівали Stand by me без жодної репетиції.