Монатік відповів, чому разом з сім'єю залишився за кордоном, коли почалась війна

Український мультиартист Монатік виїхав за кордон ще до війни. Співак пояснив, чому він не повернувся додому.

Український мультиартист Монатік був за кордоном тоді, коли почалась війна. Там він і залишився разом з сім'єю. Співак пояснив своє рішення.

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Чому Монатік виїхав за кордон

Це було дуже складно. У нас одна валіза. Ми не знаємо, куди нам їхати, що нам робити. Нас позбавили життя. І нам треба щось думати. У нас двоє маленьких дітей. І я не можу в такий складний час, коли ми абсолютно нічого не розуміємо, просто взяти й все: "Я пішов". Я не міг залишити їх напризволяще,

– відповів музикант.

"Якось так сталося, що Бог за руку потягнув, і я опинився поряд із ними. Я повинен був переступати через якісь свої внутрішні пориви "я повинен бути там", через своє чоловіче его".

Монатік додав, що разом з дружиною зійшовся на рішенні бути корисними настільки, наскільки можна. Артист займався благодійними концертами, організовував гранти для музикантів та підтримував українців на інформаційному фронті.

"Ми домовилися, що максимально допомагатимемо, будемо максимально корисними. І це справді заспокоювало. Ми в перший місяць багато зробили та продовжуємо робити... Багато людей зверталися по допомогу, ми нікому не відмовляли. А потім зателефонувала Олена Кравець і запропонувала приєднатися до благодійного туру".

Монатік таки приїхав до України наприкінці липня – без дружини та дітей. Тоді він виступив у столиці під оркестр на станції метро "Майдан Незалежності".

Музикант зауважив, що пам'ятає 23 лютого як сьогодні – він з дружиною будував плани на майбутні дні й навіть місяці. Ранок наступного дня повністю змінило життя. "І це ми за кордоном, а що відчували люди всередині країни... І ось прокидається цей синдром уцілілого та миттєво зжирає тебе зсередини. Ти одразу хочеш їхати, бути корисним. Було дуже багато вагань".

Варто додати, що Монатік заявляв, що не бачить себе зі зброєю в руках, на відміну від його колег. Тоді він також посилався на сім'ю, бо не хотів залишати дружину, дітей та йти воювати. "Я не можу уявити, що когось убиваю".