Украинский мультиартист Монатик был за границей, когда началась война. Там он остался вместе с семьей. Певец объяснил свое решение.

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Почему Монатик уехал за границу

Это было очень сложно. У нас один чемодан. Мы не знаем, куда нам ехать, что делать. Нас лишили жизни. И нам нужно что-то думать. У нас двое маленьких детей. И я не могу в такое сложное время, когда мы абсолютно ничего не понимаем, просто взять и все: "Я ушел". Я не мог оставить их на произвол судьбы,

– ответил музыкант.

"Однажды так случилось, что Бог за руку потянул, и я оказался рядом с ними. Я должен был переступать через какие-то свои внутренние порывы "я должен быть там", через свое мужское эго".

Монатик добавил, что вместе с супругой сошелся на решении быть полезны настолько, насколько можно. Артист занимался благотворительными концертами, организовывал гранты для музыкантов и поддерживал украинцев на информационном фронте.

"Мы договорились, что максимально будем помогать, будем максимально полезными. И это действительно успокаивало. Мы в первый месяц много сделали и продолжаем делать... Многие обращались за помощью, мы никому не отказывали. А потом позвонила Елена Кравец и предложила присоединиться к благотворительному туру".

Напомним, Монатик таки приехал в Украину в конце июля – без жены и детей. Тогда он выступил в столице под оркестр на станции метро "Майдан Незалежности".

Музыкант заметил, что помнит 23 февраля как сегодня – он с женой строил планы на будущие дни и месяцы. Утро следующего дня полностью изменило жизнь. "И это мы за границей, а что чувствовали люди внутри страны... И вот просыпается этот синдром уцелевшего и мгновенно сжирает тебя изнутри. Ты сразу хочешь ехать, быть полезным. Было очень много колебаний".

Стоит добавить, что Монатик заявлял, что не видит себя с оружием в руках, в отличие от его коллег. Тогда он также ссылался на семью, потому что не хотел оставлять жену, детей и идти воевать. "Я не могу представить, что кого-то убиваю".