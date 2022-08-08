Украинский мультиартист Монатик в том списке звезд, которые не сразу поняли важность отречься от российского рынка. Он перестал ездить в Россию с 2015 года.
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Монатик о выступлениях в россии
Певец объяснил свои гастроли в России другими правилами в шоу-бизнесе. Вроде бы до 2014 года без привлечения российского рынка песни в Украине не могли стать хитами.
"Тогда был другой шоубизнес и другие правила. До 2014 года чувствовалось, что пока песня не станет популярной в россии, то и в Украине она не так сильно играет. В 2014 году после Революции Достоинства все начало меняться, но все равно. Наши песни в Украине стали восприниматься лучше, что подарило нам возможность не очень думать о том рынке, а развиваться дома", – сказал Монатик.
Я ездил в рф после 2014 года, был там последний раз, кажется в 2015. Потом понял, что не могу, чувствовал себя дискомфортно. Все всегда хотят больше и больше. Да мы люди устроены. Когда чего-то достигаем, хочется больше. Но моим мотиватором никогда не были деньги, а творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под вышедшие у нас песни,
– добавил артист.
Монатик добавил, что в 2015 году он принял решение не выступать в России и развиваться в Украине: "Выступал в Украине и путешествовал. Мне этого хватало с головой. Все было здорово".
Кто еще раскаялся за выступления в россии
- Даша Астафьева объездила россию с концертами еще до 2014 года, а уже спустя приезжала туда несколько раз. Она объясняла, что делала это только ради денег – там за ее выступление платили в разы больше.
- Виталий Козловский оконфузился выступлением в россии на 9 мая в 2018 году. После 24 февраля в интервью певец объяснил это так: "Ну дебил. Это не потому, что я такой злой или жадный и хочу денег побольше заработать. Это просто потому, что я вообще об этом не думал".