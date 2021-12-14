Чоловік Вікторії Бекхем сходив на різдвяний ярмарок разом з дітьми: яскраві кадри з Лондона

Девід Бекхем разом з молодшими дітьми: Гарпер, Ромео і Крузом відвідав святковий ярмарок у Лондоні. Не вистачало лише зіркової матусі, яка була зайнята роботою.

Все більше знаменитостей демонструють атмосферу різдвяного настрою. Чоловік дизайнерки Вікторії Бекхем, футболіст Девід Бекхем, провів незабутній час з молодшими дітьми.

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Девід Бекхем на ярмарку з дітьми

Разом з 10-річною Гарпер, 16-річним Крузом і 19-річним Ромео прогулявся королівським Гайд-парком у Лондоні. Там вже відкрилась новорічна та різдвяна ярмарок Winter Wonderland. Традиційно її можна відвідати з кінця листопада.

Девід Бекхем разом з донькою та синами активно проводив день: сім'я каталась на атракціонах, спостерігали за різдвяними декораціями та насолоджувалися передсвятковою атмосферою.

Не вистачало лише інших членів родини Бекхемів – Вікторії, що, ймовірно, займалась роботою, та 22-річного Брукліна. Він вже живе у Сполучених Штатах разом з нареченою Ніколь.

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