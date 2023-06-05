Розлючений чоловік розбив корону переможниці на конкурсі краси: його дружина посіла 2 місце

У Бразилії відбувся конкурс краси "Міс Гей Мату-Гросу-2023". Під час нагородження стався курйоз: чоловік моделі, яка посіла друге місце, жбурнув та розбив корону переможниці.

"Міс Гей Мату-Гросу-2023" – конкурс краси для персон "ЛГБТК+" та драг-квін у Бразилії. Днями там відбувся фінал, що завершився інцидентом.

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Чоловік розбив корону переможниці

До суперфіналу увійшло двоє учасниць – модель з міста Куяба Наталі Беккер та представниця Варзеа-Гранді Еманнуеллі Беліні. Переможницею оголосили саме Еманнуелі, та поки ведуча підносила корону, на сцену вискочив чоловік Наталі Беккер.

Схоже, чоловік розлютився через програш коханої. Він викрав корону та з силою жбурнув її на землю. Потім він підняв тіару та розбив її. Момент потрапив на відео.

Інцидент на конкурсі краси: дивіться відео

Переможниця Еманнуеллі Беліні отримала нову корону після завершення конкурсу. Вона отримала безліч повідомлень з підтримкою, тож подякувала фанам у соціальних мережах. Поліція звернеться до суду, щоб відшкодувати вартість корони.

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