У Єгипті 3 березня пройшов конкурс краси Miss Eco International, у якому взяло участь близько 30 учасників з різних країн. До конкурсу допустили представницю Росії Євгенію Парменову.

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Українська модель зробила фото з росіянкою

У конкурсі перемогла представниця В'єтнаму. Українка Анастасія Лахута не змогла пробитися до топ-21, однак мережу обурило далеко не це.

Єгипетська телеведуча Ясмін Саєд днями опублікувала фото, на якому позує між представницями України та Росії. Виявилося, модель Анастасія Лахута не посоромилась зробити спільне фото з жителькою країни-терориста. Вона навіть поширила світлину на своїй сторінці, але потім видалила її.

"З "Міс Росією" та "Міс Україною", дружба, яка не визнає війни", – підписала кадр єгипетська ведуча, паразитуючи на темі цинічного та жорстокого вторгнення.



Українка зробила фото з росіянкою / Скриншот з фейсбуку

Українка Анастасія Лахута почала отримувати коментарі від обурених українців, але поспішила виправдатися. За її словами, цей кадр зробили для піару.

Дорогі мої українці! Я хочу перед усіма вибачитись. У мене у самої родичі в Україні і я їм допомагаю. Допомагаю нашим солдатам. Але це був конкурс краси. І один чоловік зробив це для піару. Я зараз розбиратимуся з цим. І всім хочу сказати, я люблю Україну та своїх родичів! І пишаюся людьми, які на війні й теж відправляю допомогу,

– написала харків'янка.



Виправдання Лахути / Скриншот з інстаграму

Та у мережі продовжують критикувати модель:

"Навіщо така учасниця, позорисько, війна в Україні, а вона з росіянкою селфі робить, ще і російською бурмоче";

"Боже який сором, росіяни вбивають наших дітей, а ви з тими, хто їх спонсорує – обіймались і фоткались";

"Чуєш ти, що за виправдання? Ти можеш казати будь-що, але факт, де ти стоїш біля тієї мразоти, є";

"Ну це просто дно, повна відірваність від реальності, хотіла крутий піар – на, отримуй";

"Нащо тобі треба було фотографуватись з тією кобилою з лаптестану? Взяла і зіпсувала собі репутацію";

"Як ти взагалі туди втрапила і навіщо назвалась українкою? Ганьба".

Нагадаємо, українку Вікторію Апанасенко росіянка неодноразово хотіла спровокувати на спільні кадри на конкурсі "Міс Всесвіт". Але першого разу модель відмовила, а під час наступного випадку, коли "Міс Росія" хотіла стати поруч для фото, українка дистанціювалась та відійшла. Тому виправдання Анастасії Лахути звучать вельми неправдоподібно.