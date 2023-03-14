У Києві в Анастасії Панової були стосунки, але під час повномасштабної війни все закінчилося. В інтерв'ю 24 Каналу дівчина пояснила, чому моделям важко знайти кохання та чому сама рік ні з ким не зустрічалася.
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З ким зустрічається Анастасія Панова
"У дівчини, яка працює моделлю, не може бути особистого життя. Сьогодні я в одній країні, наступного дня в іншій. Коли такий графік, чоловік не хоче чекати тебе на одному місці. Якщо в Україні в мене була якась стабільність, були стосунки, то останній рік я вся в сім'ї, вся в роботі. Дуже важко впустити нову людину у своє життя", – заявила нам Анастасія Панова.
Однак все ж розсекретила, що останні два місяці не самотня, бо "один український парубок забрав її серце у свій полон". Хто він, дівчина не оголосила.
Останні два місяці моє серденько зайняте. Він непублічний. Я покажу лише того чоловіка, з яким усе буде серйозно, який зробить мені пропозицію, з яким я будуватиму сім'ю. Поки немає каблучки, немає його в інстаграмі,
– пожартувала Анастасія Панова.
Анастасія Панова з Miss Charm 2023 / Фото з інстаграму моделі
- Нагадаємо, що представниця України на "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко теж відмовилася розсекречувати, з ким зустрічається. Відомо лише, що він не політик, не держслужбовець, не розвідник і "бореться на своєму фронті".
- Невдовзі після цієї заяви модель похвалилася, що виходить заміж. Пропозицію їй зробили у лютому після повернення в Україну зі США.