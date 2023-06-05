"Міс Гей Мату-Гросу-2023" – конкурс краси для персон "ЛГБТК+" та драг-квін у Бразилії. Днями там відбувся фінал, що завершився інцидентом.
До слова Моє серденько зайняте, – Анастасія Панова з Miss Charm вперше розповіла, з ким зустрічається
Чоловік розбив корону переможниці
До суперфіналу увійшло двоє учасниць – модель з міста Куяба Наталі Беккер та представниця Варзеа-Гранді Еманнуеллі Беліні. Переможницею оголосили саме Еманнуелі, та поки ведуча підносила корону, на сцену вискочив чоловік Наталі Беккер.
Схоже, чоловік розлютився через програш коханої. Він викрав корону та з силою жбурнув її на землю. Потім він підняв тіару та розбив її. Момент потрапив на відео.
Інцидент на конкурсі краси: дивіться відео
Переможниця Еманнуеллі Беліні отримала нову корону після завершення конкурсу. Вона отримала безліч повідомлень з підтримкою, тож подякувала фанам у соціальних мережах. Поліція звернеться до суду, щоб відшкодувати вартість корони.
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