У мережі неоднозначно відреагували, коли на третій тиждень повномасштабної війни Анастасія Панова полетіла в Єгипет на конкурс краси. В інтерв'ю 24 Каналу модель зізналася, що в Miss Eco 2022 розчарувалася вже на другий день, адже директорка поставила учасницям ультиматум.

До теми Майже ні з ким не спілкувалася: Анастасія Панова розповіла, як росіянка поводилася на Miss Charm

Чому українка не змогла розповісти про війну на Miss Eco 2022 в Єгипті

На Miss Eco 2022 Анастасія Панова зібралася за тиждень, бо всі її образи, національна сукня "застрягли" в Україні, коли сама вона була у Стамбулі. Дівчина сподівалася на підтримку в Єгипті, але висловитися їй не дали, бо конкурс нібито аполітичний.

Усі учасниці знали, що в мене відбувається, усі співпереживали. Але на другий день директорка Miss Eco International сказала всім відкрито: "Ніхто не має права фотографуватися з Анастасією з України і з її прапором",

– пригадала Анастасія Панова.

Ба більше, організатори Miss Eco 2022 намагалися здружити українку з росіянкою, коли поставити їм одне на двох запитання на пресконференції: "Як ви добралися до Єгипту? Чи був ваш шлях важкий?"

"Спочатку ви кажете, що проти політики, а потім видаєте таке перед купою журналістів. Чи був мій шлях важкий? Моя сім'я під алярмами кожну годину, мій тато сидить у ванній, бо думає, що наш будинок завалиться, а ви питаєте мене, яким був мій шлях до Єгипту? Жахливим був шлях", – емоційно заявила нам модель.

Однак вона вигадала, як нагадати про Батьківщину в Єгипті – виконала "Україна – це ти" на конкурсі талантів. "Заспівала я погано, але я намагалася тільки не розплакатися", – прокоментувала нам Анастасія.

Повне інтерв'ю з Анастасією Пановою з Miss Charm 2023 читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Як росіяни "фиркали" на Анастасію Панову в Єгипті

В інтерв'ю нам модель припустила, що в Єгипті їй заборонили говорити про війну, бо там бояться втратити російських туристів. Одні з таких "фиркали" в її бік на третій тиждень повномасштабної війни.

Був випадок, коли всі представниці йшли вулицею, а російськомовні туристи побачили на мені синьо-жовту стрічку та фиркали в мій бік. Це був третій тиждень війни! А коли повз них проходила дівчина з Росії, вони аплодували, підтримували її. Тому для мене конкурс Miss Eco International закінчився ще на старті,

– зізналася Анастасія Панова.

До речі, після всього цього українка Анастасія Лахута не лише полетіла в Єгипет на Miss Eco International 2023, а й зробила там фото з росіянкою. Цей кадр єгипетська телеведуча підписала так: "Дружба, яка не визнає війни".