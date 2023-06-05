"Мисс Гей Мату-Гросу-2023" – конкурс красоты для персон "ЛГБТК+" и драг-квин в Бразилии. На днях там прошел финал, что завершился инцидентом.

К слову Мое сердечко занято, – Анастасия Панова из Miss Charm впервые рассказала, с кем встречается

Человек разбил корону победительницы

В суперфинал вошли две участницы – модель из города Куяба Натали Беккер и представительница Варзеа-Гранди Эманнуэлли Беллини. Победительницей объявили именно Эманнуэли, но пока ведущая поднимала корону, на сцену выскочил мужчина Наталии Беккер.

Похоже, мужчина разозлился из-за проигрыша любимой. Он похитил корону и с силой швырнул ее на землю. Затем он поднял тиару и разбил ее. Момент попал на видео.

Инцидент на конкурсе красоты: смотрите видео

Победительница Эманнуэлли Белини получила новую корону после завершения конкурса. Она получила множество сообщений с поддержкой и поблагодарила фанов в социальных сетях. Полиция обратится в суд, чтобы возместить стоимость короны.

Последние новости о конкурсах красоты