Чоловік принцеси Беатріс зачарував знімком пари у річницю весілля

Королівське подружжя принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці відсвяткувало річницю весілля 17 липня. Чоловік онуки королеви опублікував миловидне фото з дружиною і зачарував мережу.

17 липня 2020 року онука Єлизавети II принцеса Беатріс та італійський граф Едоардо Мапеллі Моцці одружилися. Через пандемію коронавірусу церемонія пройшла без сотні гостей та з певними корективами.

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Едоардо Мапеллі Моцці привітав дружину з річницею

Вже через рік подружжя, яке скоро стане батьками, відсвяткувало першу річницю весілля. З цієї нагоди Едоардо опублікував романтичне фото з коханою.

Принцеса Беатріс з чоловіком позувала на тлі гір. Вона постала у чорному топі та великих сонцезахисних окулярах й усміхалась. Мапеллі Моцці ніжно притулився до коханої.

Не можу повірити, що минув рік. Відтоді кожна секунда кожного дня була сповнена радості, щастя, сміху та кохання. Ти найдобріша, наймиліша і найкрасивіша людина у світі. Дякую, кохана, за кожну секунду,

– написав Едоардо.

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