Чоловік принцеси Беатріс зачарував знімком пари у річницю весілля
Джерело:інстаграм Едоардо Мапеллі Моцці
Королівське подружжя принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці відсвяткувало річницю весілля 17 липня. Чоловік онуки королеви опублікував миловидне фото з дружиною і зачарував мережу.
17 липня 2020 року онука Єлизавети II принцеса Беатріс та італійський граф Едоардо Мапеллі Моцці одружилися. Через пандемію коронавірусу церемонія пройшла без сотні гостей та з певними корективами.
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Едоардо Мапеллі Моцці привітав дружину з річницею
Вже через рік подружжя, яке скоро стане батьками, відсвяткувало першу річницю весілля. З цієї нагоди Едоардо опублікував романтичне фото з коханою.
Принцеса Беатріс з чоловіком позувала на тлі гір. Вона постала у чорному топі та великих сонцезахисних окулярах й усміхалась. Мапеллі Моцці ніжно притулився до коханої.
Не можу повірити, що минув рік. Відтоді кожна секунда кожного дня була сповнена радості, щастя, сміху та кохання. Ти найдобріша, наймиліша і найкрасивіша людина у світі. Дякую, кохана, за кожну секунду,
– написав Едоардо.
Що відомо про весілля принцеси Беатріс
- Через пандемію коронавірусу наречені змушені були внести корективи у церемонію. Королівська пара відмовилась від гучного заходу із сотнями гостей, а очевидцями стали всього 15 найближчих родичів. Пара пішла до вівтаря у п'ятницю, 17 липня.
- За традицією, принцеса Беатріс вийшла заміж у Віндзорі. Церемонія одруження пройшла у Королівській каплиці Всіх Святих. Пара обійшлась без карет та іншої королівської розкоші. Водночас весільний букет наречена передала до Вестмінстерського абатства, що в Лондоні.
- Принцеса Беатріс обмінялась клятвами з коханим в улюбленій сукні своєї бабусі, Єлизавети II. Так, на весілля вона одягнула вінтажну сукню від Нормана Хартнелла. Королева поставала у цьому вбранні у 1962 році, на прем'єрі фільму "Лоуренс Аравійський".