За кілька днів, 22 липня, спадкоємець британського престолу святкуватиме день народження. Зазвичай члени королівської родини ділять свіжими портретами іменинників. Однак експерти припускають, що цьогоріч світ може не побачити нове офіційне фото принца Джорджа.

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Королівська біографка Анджела Левін стверджує, що принц Вільям і Кейт Міддлтон в роздумах, оприлюднювати чи ні портрет старшого сина. Після появи на фіналі Євро-2020 користувачі соцмереж висміювали бурхливі емоції Джорджа, що збентежило подружжя.

Ми можемо не побачити фото принца Джорджа, коли йому виповниться вісім. Батьки були дуже засмучені грубістю людей, які глузують з маленького 7-річного хлопчика,

– пояснила Анджела Левін.

Натомість королівська репортерка висловила захоплення Кейт і Вільямом, які взяли сина на футбол. Вона вважає, що це найкращий спосіб вивести принца Джорджа в люди й показати йому, що за ним спостерігають мільйони людей.

"Це офіційний обов'язок принца Джорджа у віці семи років. Це мило, весело, у ньому вирували емоції", – розповіла Ройя Нікка.

Герцоги Кембриджські з сином після поразки Англії на Євро-2020 / Фото Getty Images

Додамо, Кейт Міддлтон часто була авторкою офіційних портретів дітей, які з'являлися в їхні дні народження. Так, вона фотографувала принца Луї напередодні його 3-річчя. На останньому офіційному портреті хлопчик зображений на велосипеді.