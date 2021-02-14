Як 30 років тому: що чоловік Ольги Сумської подарував їй на День Валентина – милі фото

54-річна українська акторка Ольга Сумська вже встигла похизуватися подарунком від чоловіка Віталія Борисюка. На День Валентина він подарував дружині квіти, дороге шампанське і шоколадну валентинку, як 30 років тому.

Актори театру та кіно Ольга Сумська і Віталій Борисюк одружені вже 26 років, однак почуття між ними не згасають. З самого ранку чоловік привітав кохану з Днем Валентина. Він вразив дружину романтичним подарунком, який вперше презентував 30 років тому, коли їхнє кохання лише зароджувалося.

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Який подарунок Ольга Сумська отримала від чоловіка

Для дружини Віталій Борисюк придбав ніжний букет квітів і дороге шампанське французької марки Louis Roederer, вартістю майже 10 тисяч гривень. Однак родзинкою сюрпризу стала шоколадна валентинка. Ольга Сумська зізналась, що 30 років тому саме з такого солодкого серця розпочалася історія їхнього кохання.

Все починалось з шоколадного серця 30 років тому саме на Валентинів день! Дякую, коханий, за чудовий, романтичний настрій. Бережіть кохання,

– написала артистка.

З квітами, шампанським і шоколадною валентинкою актор з'явився перед зірковою дружиною в домашньому образі – довгому червоному халаті. Сама Ольга Сумська позувала в білому махровому халаті та без косметики. Ненафарбована вона сфотографувалась з чоловіком, віддячивши йому ніжним поцілунком. Милі фото подружжя розчулили багатотисячну аудиторію.

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Як українські зірки святкують День Валентина:

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