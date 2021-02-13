Вже в неділю, 14 лютого, всі закохані відзначатимуть найромантичніший день в році – День Валентина. З нагоди свята народний артист Віктор Павлік разом з молодою дружиною Катериною вирушив в Одесу. Вагітній коханій він подарує букет квітів і пісню.

Артист зізнався, що зимова мандрівка до Чорного моря – це робоча поїздка. Ввечері 14 лютого він виступить з концертом у 5-зірковому спа-готелі Nemo. Номери Віктор Павлік присвятить не лише всім закоханим, а й вагітній дружині Катерині Реп'яховій. Однак пісні – це не єдиний подарунок співака 26-річній коханій.

Цікаво Віктор Павлік розповів про неординарний подарунок молодої дружини на 55-річчя

Як Віктор Павлік відзначить День закоханих

Музикант наголосив, що до романтичного вечора вони з дружиною ретельно готувалися та підібрали розкішні вбрання. Віктор Павлік постане перед публікою в новому чорному костюмі трійці з велюру та чорних брендових черевиках. Натомість Катерина Реп'яхова одягне красиву королівську сукню, яку придбала напередодні.

З самого ранку артист привітає обраницю букетом квітів, під час концерту заспіває для неї пісню, а після виступу влаштує вечерю в комплексі на узбережжі Чорного моря.

Найкращий подарунок – це букет квітів, який я замовлю тихесенько звечора, щоб вранці мені в Одесі привіз його посильний. І подарую Каті квіти та незабутній вечір в готелі Nemo. А також виконаю для неї пісню "Катя, Катя, Катерина" – є в мене дуже красива пісня спеціально для Каті,

– поділився Віктор Павлік.



Віктор Павлік з дружиною Катериною / Instagram / @repyahovakate

Що Володимир Остапчук радить подарувати хлопцю на День святого Валентина читайте тут

Варто додати, що з послабленням карантинних обмежень концертна діяльність українських артистів поступово відновлюється, а разом з тим покращується їхнє матеріальне становище. Раніше молода дружина Віктора Павліка розповідала, що на карантині їхня сім'я опинилася в жорсткому мінусі. Через складне фінансове становище подружжю навіть довелося відкласти мрію про власне житло. Сам народний артист не приховував, що на карантині жив на гроші дружини, які вона заробляла на блозі в інстаграмі.