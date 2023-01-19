Вона є дуже доброю мамою, – чоловік Наталки Карпи прокоментував чутки про розлучення

Військовий Євген Терехов висловився про чутки про розлучення з Наталкою Карпою. Він зізнався, що підтримує спілкування зі співачкою.

Військовий Євген Терехов, з позивним "Титановий Джексон", висловився про особисте життя, про що говорить вкрай рідко. Зокрема, він відповів на чутки про розлучення зі співачкою Наталкою Карпою.

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Євген Терехов про чутки про розлучення

Про це історія мовчить. Я вважаю недоцільно про це говорити. Особисте виносити на люди – це дуже непристойно. Щоб люди мали про що поговорити?

– поділився військовий.

Євген Терехов додав, що він підтримує зв'язок із зірковою дружиною. У них є спільна дитина Злата, тож разом подружжя, чи ні, їм потрібно спілкуватись.

"Ми підтримуємо зв'язок. Ми спілкуємось, вона є дуже доброю мамою для нашого дитяти. Разом – не разом, але це наше дитя. І поки тато рятує країну, вона займається донькою. І поки донька ще не може належним чином спілкуватися, вона тільки формується в цьому, то доводиться всі забаганки дитини обговорювати з мамою. Тому так відповім".



Карпа з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Чутки про розлучення Наталки Карпи з чоловіком