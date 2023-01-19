Военный Евгений Терехов, с позывным "Титановый Джексон", высказался о личной жизни, о чем говорит крайне редко. В частности, он ответил на слухи о разводе с певицей Наталией Карпой.

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Евгений Терехов о слухах о разводе

Об этом история молчит. Я считаю нецелесообразным об этом говорить. Личное выносить на люди – это очень неприлично. Чтобы у людей было о чем поговорить?

– поделился военный.

Евгений Терехов добавил, что он поддерживает связь со звездной женой. У них есть общий ребенок Злата, поэтому вместе супруги или нет, им нужно общаться.

"Мы поддерживаем связь. Мы общаемся, она очень хорошая мама для нашего ребенка. Вместе – не вместе, но это наше дитя. И пока папа спасает страну, она занимается дочерью. И пока дочь еще не может должным образом общаться, она только формируется в этом, то приходится все прихоти ребенка обсуждать с мамой. Поэтому так отвечу".



Карпа с семьей / Фото из инстаграма звезды

Слухи о разводе Наталки Карпы с мужем