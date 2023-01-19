Военный Евгений Терехов, с позывным "Титановый Джексон", высказался о личной жизни, о чем говорит крайне редко. В частности, он ответил на слухи о разводе с певицей Наталией Карпой.
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Евгений Терехов о слухах о разводе
Об этом история молчит. Я считаю нецелесообразным об этом говорить. Личное выносить на люди – это очень неприлично. Чтобы у людей было о чем поговорить?
– поделился военный.
Евгений Терехов добавил, что он поддерживает связь со звездной женой. У них есть общий ребенок Злата, поэтому вместе супруги или нет, им нужно общаться.
"Мы поддерживаем связь. Мы общаемся, она очень хорошая мама для нашего ребенка. Вместе – не вместе, но это наше дитя. И пока папа спасает страну, она занимается дочерью. И пока дочь еще не может должным образом общаться, она только формируется в этом, то приходится все прихоти ребенка обсуждать с мамой. Поэтому так отвечу".
Карпа с семьей / Фото из инстаграма звезды
Слухи о разводе Наталки Карпы с мужем
- В ноябре 2021 года Наталья Карпа призналась о непростой этап в отношениях с мужчиной, начавшийся после рождения дочери Златы. Но она добавила, что будет бороться за свою семью до конца.
- Впоследствии артистка рассказала, что супруги взяло тайм-аут. В преддверии вторжения они были врозь, а уже после 24 февраля Евгений Терехов встал на защиту Украины.
- В апреле Евгений Терехов неоднозначно ответил на вопрос, хочет ли быть вместе с Наталкой Карпой: "Я по-своему спасибо Наталье за ту поддержку, которую получаю от нее. Сейчас у меня война".