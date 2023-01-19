Бізнесвумен Світлана Готочкіна вкотре привідкрила фанатам трохи особистого життя. Вона поділилась кілька романтичними фото з нещодавньої фотосесії у чорно-білих тонах. Світлана і Тарас одягнули чорну і білу футболки із логотипами українського герба.
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"Цінуйте кожну мить", – написала російською у своєму інстаграмі жінка.
Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму жінки
Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму жінки
Сам Тарас відреагував на фото смайликом із серцем, а інші підписники засипали їх приємними коментарями:
- "Красиві. Сил немає";
- "Гарна пара";
- "Кайф";
- "Які ви гарні. Щастя вам";
- "Улюблені мої";
- "Впіймала Кайдаша! Файний вибір";
- "Будьте щасливі";
- "Так… Такі миті, звичайно, хочеться цінувати".
Нагадаємо, про роман Цимбалюка та Готочкіної стало відомо близько через 5 місяців після розлучення актора з візажисткою Тіною Антоненко. Закохані не афішували свої стосунки, але підігрівали чутки таємничими фото. Наприкінці грудня Тарас підтвердив стосунки зі Світланою та опублікував перше спільне фото. Тоді рестораторка у відповідь теж опублікувала спільне фото з коханим.