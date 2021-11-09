Чоловік Іванни Онуфрійчук прилетів в Україну й з'явився на "Танцях": романтичне відео

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук отримує подарунки від чоловіка після кожного прямого ефіру. Якщо раніше він надсилав квіти, то в 10 випуску зробив це особисто. Алмаз з'явився за лаштунками проєкту й вручив дружині величезний букет троянд.

Сімейний вечір на "Танцях з зірками" видався дуже зворушливим. Як учасників, так і ведучих за кадром підтримували рідні. Якщо Юрій Горбунов покликав лише дружину Катю Осадчу, то Іванна Онуфрійчук – чоловіка та все сімейство.

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Якщо мама Світлана присутня на кожному прямому ефірі доньки, то коханий-мільйонер був у голдрумі вперше. До України він прилетів зі Швейцарії, де живе й розвиває свій бізнес. У студії Алмаз з'явився не з порожніми руками, а з гігантським букетом червоних і білих троянд, які Іванна Онуфрійчук навіть не змогла втримати.

Для мене підтримка рідних і коханого надзвичайно важлива. Це люди, з якими я завжди раджуся, ділюся всіма моментами, та яких ціную понад усе,

– зізналась ведуча "Танців з зірками".

У відео з-за лаштунків 10 випуску зірка показала реакцію на щедрий презент коханого. Схоже, Іванна Онуфрійчук не розраховувала, що квітів буде так багато. У голдрумі вони влаштували сімейну фотосесію. Судячи з ролика, Алмаз досить впевнено почувається в кадрі, хоч, як запевняла ведуча, не любить публічності й далекий від шоу-бізу.

Зауважимо, чоловік не вперше так ефектно вітає Іванну Онуфрійчук:

на вікенді у Швейцарії закохані літали на повітряній кулі й насолоджувались не лише мальовничими пейзажами, а й стравами високої кухні;

мільйонер надсилав Іванні сотні червоних і білих троянд, повітряних кульок у формі сердець, безліч м'яких ведмедиків, фруктів і корисних солодощів;

кілька тижнів тому він так скучив, що доставив дружині сім букетів троянд, які ледь помістились у її спальні.