Сімейний вечір на "Танцях з зірками" видався дуже зворушливим. Як учасників, так і ведучих за кадром підтримували рідні. Якщо Юрій Горбунов покликав лише дружину Катю Осадчу, то Іванна Онуфрійчук – чоловіка та все сімейство.

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Якщо мама Світлана присутня на кожному прямому ефірі доньки, то коханий-мільйонер був у голдрумі вперше. До України він прилетів зі Швейцарії, де живе й розвиває свій бізнес. У студії Алмаз з'явився не з порожніми руками, а з гігантським букетом червоних і білих троянд, які Іванна Онуфрійчук навіть не змогла втримати.

Для мене підтримка рідних і коханого надзвичайно важлива. Це люди, з якими я завжди раджуся, ділюся всіма моментами, та яких ціную понад усе,

– зізналась ведуча "Танців з зірками".

У відео з-за лаштунків 10 випуску зірка показала реакцію на щедрий презент коханого. Схоже, Іванна Онуфрійчук не розраховувала, що квітів буде так багато. У голдрумі вони влаштували сімейну фотосесію. Судячи з ролика, Алмаз досить впевнено почувається в кадрі, хоч, як запевняла ведуча, не любить публічності й далекий від шоу-бізу.

Нагадаємо, казахський мільйонер такий ревнивий, що заборонив дружині брати участь у "Танцях з зірками". Ба більше, він ледь погодився на її роль ведучої голдруму. Однак Алмаз підтримує всі кар'єрні злети Іванни Онуфрійчук – задаровує квітами й кульками після кожного прямого ефіру.

Зауважимо, чоловік не вперше так ефектно вітає Іванну Онуфрійчук: