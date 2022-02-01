З серпня 2021 року російська гастролерка Ані Лорак намагається повернути українську публіку, яку зрадила 2014-го. Після двох аншлагових сольників в Одесі співачка зібралась у перший за вісім років тур Батьківщиною.
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43-річна Лорак не насмілиться приїхати на Західну Україну та в Київ, вона виступить лише на Сході та Півдні. На жаль, її концерти викликали такий ажіотаж, що організаторам довелось робити додатковий у Харкові.
Ані Лорак дасть два концерти у Харкові
"Кумир мільйонів, голос поколінь, неповторна діва – Ані Лорак. Довгоочікувані концерти в Україні. Харків – 20 травня. На численні прохання глядачів 19 травня додатковий концерт. Запоріжжя – 22 травня, Херсон – 23 травня", – йдеться в анонсі.
Дорогі мої, на ваші численні прохання – додаткові концерти шоу The Best Ukraine! З нетерпінням чекаю зустрічі з вами,
– анонсувала сама Ані Лорак.
Український тур Ані Лорак
- Свій тур Україною російська гастролерка анонсувала в одному з інтерв'ю.
- Вона обіцяла приїхати в Харків, Запоріжжя, Херсон у травні 2022 року і планувала розширювати географію. Схоже, сміливості на інші міста їй забракло.
- На Батьківщині Ані Лорак покаже програму The Best, в яку обіцяє взяти українські хіти. Їх співачка не випускала 7 років.