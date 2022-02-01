З серпня 2021 року російська гастролерка Ані Лорак намагається повернути українську публіку, яку зрадила 2014-го. Після двох аншлагових сольників в Одесі співачка зібралась у перший за вісім років тур Батьківщиною.

До теми "Хвойда-тур": Ігоря Кондратюка "бомбить" через повернення Ані Лорак в Україну

43-річна Лорак не насмілиться приїхати на Західну Україну та в Київ, вона виступить лише на Сході та Півдні. На жаль, її концерти викликали такий ажіотаж, що організаторам довелось робити додатковий у Харкові.

Ані Лорак дасть два концерти у Харкові

"Кумир мільйонів, голос поколінь, неповторна діва – Ані Лорак. Довгоочікувані концерти в Україні. Харків – 20 травня. На численні прохання глядачів 19 травня додатковий концерт. Запоріжжя – 22 травня, Херсон – 23 травня", – йдеться в анонсі.

Дорогі мої, на ваші численні прохання – додаткові концерти шоу The Best Ukraine! З нетерпінням чекаю зустрічі з вами,

– анонсувала сама Ані Лорак.

Український тур Ані Лорак

Свій тур Україною російська гастролерка анонсувала в одному з інтерв'ю.

Вона обіцяла приїхати в Харків, Запоріжжя, Херсон у травні 2022 року і планувала розширювати географію. Схоже, сміливості на інші міста їй забракло.

На Батьківщині Ані Лорак покаже програму The Best, в яку обіцяє взяти українські хіти. Їх співачка не випускала 7 років.

Цікаво, що Ігор Кондратюк різко засудив Ані Лорак за майбутній тур Україною. Її повернення він називав "середньовічною дикістю", "іспанським соромом", а згодом "хвойда-туром".