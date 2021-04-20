Через смерть принца Філіпа: Єлизавета II порушить королівську традицію у день народження

Британській королеві Єлизаветі II завтра, 21 квітня, виповниться 95 років. Через смерть принца Філіпа та дотримання жалоби за ним королева не святкуватиме ювілей. Також вона порушить традицію й не ділитиметься своїм портретом у день народження.

У 2021 році Єлизавета II вперше святкуватиме свій день народження без чоловіка принца Філіпа, який помер 9 квітня. Уся королівська родина оплакує втрату герцога Единбурзького та дотримується жалоби.

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Єлизавета II порушить традицію

Через смерть принца Філіпа цьогорічне свято на честь 95-річчя королеви відбудеться не таким, як зазвичай. Щороку монарша родина ділиться сімейними портретами у дні народження членів сім'ї. Однак цього разу Єлизавета II порушить традицію.

Також зовсім іншим буде проведення святкування дня народження британської королеви. Зокрема, публічні процесії зовсім будуть скасовані, але не так через втрату герцога Единбурзького, як через пандемію коронавірусу. Зазначимо, що й минулого року торжество було скасовано. Можливо, невелике родинне святкування пройде у Віндзорському замку.

Поки що Єлизавета II проводить час вдома, у Віндзорі. Найближчим часом її мають навідати близькі, щоб підтримати та не дати сумувати. За інформацією видання, привітати бабусю з 95-річчям повинен і принц Гаррі. Хоча, за словами інсайдерів, він мав вилетіти до США.



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